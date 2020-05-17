В МВД напомнили об административной статье для нарушителей самоизоляции

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Нарушителей режима самоизоляции могут привлечь к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

В полиции также напомнили, что региональные власти могут устанавливать дополнительные правила в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Невыполнение их требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определенные территории, поездок на личном и общественном транспорте <...> расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ», — подчеркнули в полиции.

Ст. 20.6.1 КоАП, о которой идет речь, была введена Федеральным законом от 1 апреля 2020 года. За невыполнение правил при режиме повышенной готовности гражданам может грозить штраф от 1 тыс. до 13 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.