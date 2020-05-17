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В МВД напомнили об административной статье для нарушителей самоизоляции

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нарушителей режима самоизоляции могут привлечь к ответственности по статье Кодекса об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

В полиции также напомнили, что региональные власти могут устанавливать дополнительные правила в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Невыполнение их требований, включая запреты посещения общественных мест, проведения массовых мероприятий, въезда на определенные территории, поездок на личном и общественном транспорте <...> расцениваются как нарушение правил, влекущее административную ответственность по ст. 20.6.1 КоАП РФ», — подчеркнули в полиции.

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ст. 20.6.1 КоАП, о которой идет речь, была введена Федеральным законом от 1 апреля 2020 года. За невыполнение правил при режиме повышенной готовности гражданам может грозить штраф от 1 тыс. до 13 тыс. руб., должностным лицам — от 10 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В том случае, если действия нарушителей причинили вред здоровью другим людям, то предусматривается увеличение штрафа: для граждан — от 15 тыс. до 50 тыс. руб., должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб., для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

В МВД отметили, что если режим самоизоляции нарушили те, у кого подтвержден COVID-19, у кого есть подозрение на коронавирус или кто контактировал с зараженным лицом, то они будут привлечены к ответственности по другой статье — ст. 6.3 КоАП «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Московские власти сообщили о снижении числа нарушителей масочного режима
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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Данная статья предусматривает штраф для гражданских лиц от 15 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Накануне, 16 мая, стало известно, что в Москве с помощью электронного мониторинга выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции людьми с подтвержденным коронавирусом или потенциально инфицированными.

Теги: ГУ МВД, КоАП, нарушения, самоизоляция
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