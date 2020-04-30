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В Москве со стрельбой задержали отказавшегося показать документы водителя

Полицейские потребовали остановить машину для проверки документов, но водитель проигнорировал указание и скрылся. В результате погони правоохранители выстрелили в воздух, а затем по колесу машины. Водителя арестовали на пять суток
Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Сотрудники столичной полиции устроили погоню со стрельбой из-за 26-летнего водителя, который не остановил машину для проверки документов. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Запрашивали ли у него цифровой пропуск, ведомство не уточняет.

Полицейские потребовали остановить автомобиль марки Hyundai Solaris, однако его водитель не выполнил указание и попытался скрыться. Правоохранительные органы начали преследовать иномарку, которая несколько раз нарушила правила дорожной безопасности, создав угрозу для жизни и здоровья других людей.

Полицейские предупредили водителя, что будут стрелять, если тот не остановится, но он проигнорировал сообщение и продолжил движение. Один из полицейских выстрелил в воздух, но мужчина по-прежнему не отреагировал. Во время движения по шоссе Энтузиастов сотрудник правоохранительных органов выстрелил еще несколько раз, в итоге пуля пробила колесо машины, после чего она остановилась и водителя задержали.

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

Кроме него, в автомобиле находился пассажир. И он, и водитель — приезжие из ближнего зарубежья, сообщает МВД. В отношении водителя машины составили протоколы по нескольким статьям КоАП. Кроме того, и на него, и на пассажира иномарки составили протоколы о нарушении режима повышенной готовности в связи с коронавирусом. Водителя арестовали на пять суток, а машину эвакуировали в отдел МВД по району Лефортово.

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Режим цифровых пропусков для перемещения по Москве и Подмосковье действует с 15 апреля. С 22 апреля власти обязали граждан прилагать к пропуску сведения о транспорте, который они используют для передвижения. Президент Владимир Путин продлил 28 апреля нерабочий период до 11 мая. Власти Москвы предупредили, что действие ранее выданных цифровых пропусков автоматически продлят до 4 мая, затем их нужно будет переоформить или сделать новые. Те же меры ввели власти Подмосковья.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Москва, стрельба, коронавирус, погоня, ГУ МВД России по г. Москве
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