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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт заявил о медленной реакции властей США на эпидемию COVID-19

Правительство США очень медленно реагировало на ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекцией в стране. Об этом заявил директор американской Коалиции учреждений долгосрочного ухода за пожилыми людьми Ричард Моллот в интервью RT.

«К сожалению, федеральное правительство некоторым образом проигнорировало, что происходит, и в целом реагировало очень и очень медленно, а на ситуацию в домах престарелых особенно», — сказал Моллот.

По его словам, государство могло бы снизить риски среди пациентов домов престарелых, смертность от COVID-19 среди которых достигает 50% в некоторых учреждениях США.

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Моллот утверждает, что заразившиеся коронавирусом постояльцы пансионатов нередко делят комнаты со здоровыми людьми. Им также могут отказать в госпитализации из-за инвалидности или преклонного возраста. По словам эксперта, власти говорят, что «заниматься лечением пожилых нецелесообразно».

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американская система здравоохранения отличается от российской меньшим коечным фондом и отсутствием массовой медицины.

Симоньян отметила, что в США люди до последнего не обращаются к врачам из-за дороговизны их услуг. По ее словам, в США и в Германии «наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей». Симоньян заявила, что от коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах умирают самые незащищенные слои населения.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: США, коронавирус, эпидемия
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