Симоньян сравнила здравоохранение в России и США

В США отсутствует массовая медицина, а врачей и коечных мест в стране «в разы» меньше, чем в России. Об этом заявила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в США существует другой подход к системе здравоохранения, согласно которому граждане до последнего не обращаются к врачам и не вызывают скорую помощь из-за того, что многие не могут себе этого позволить.

«У нас совсем другой подход. Мы говорим: «Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую», — сказала Симоньян.

При этом Симоньян отметила, что в США и в Германии «наверное, лучшая в мире медицина для обеспеченных людей». «Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, ее просто нет», — указала Симоньян. От коронавируса в США умирают самые незащищенные слои населения, которые не привыкли обращаться к врачам, сообщила она.

В России же «есть куда бежать», сказала Симоньян. «Да, у нас она [система здравоохранения] плохонькая, у нас очереди в поликлиниках, у нас можно полчаса ждать скорую, у нас санитарка может нахамить. У нас, товарищи, это есть», — подчеркнула Симоньян.