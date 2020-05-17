Во Франции остались недовольны решением Италии об открытии границ

Решение итальянских властей открыть границы с 3 июня, принятое в одностороннем порядке, не соответствует идеям солидарности Евросоюза. Об этом заявил Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, сообщает Figaro.

«Одностороннее решение от Италии, объявленное сегодня утром, не соответствует тому, что мы должны делать вместе», — сказал Кастанер. Он добавил, что для стран ЕС крайне важна возможность согласования решений на европейском уровне. «Сегодня этого не происходит», — отметил министр.

При этом Кастанер сообщил, что на выходных будет обсуждать это вопрос с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Ранее Совет министров Италии принял решение с 3 июня открыть внешние границы страны и разрешить поездки между регионами, которые были ограничены из-за эпидемии коронавируса. С воскресенья, 18 мая, также снимут запрет на передвижение в пределах одной провинции.

При этом для граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой въезд в Италию может быть ограничен.

Вечером 16 мая премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил, что с 3 июня также отменят обязательный карантин для всех прибывающих в страну.

По данным Минздрава Италии, к 16 мая в стране зафиксировано более 224 тыс. заражений. Больше половины из заболевших — 122,8 тыс. человек — вылечились. Умерли от COVID-19 31,7 тыс. пациентов.