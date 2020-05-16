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Пандемия коронавируса ,  
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В Крыму с 18 мая возобновят движение электричек

С 18 мая в Республике Крым возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

53 поезда будут курсировать согласно установленному расписанию на семи маршрутах между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Джанкоем, Керчью, Феодосией, Армянском и Анапой.

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<p>Соблюдение &laquo;масочного режима&raquo; на рынке в Симферополе</p>

Ранее 16 мая глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в режим повышенной готовности в регионе, в соответствии с которыми с понедельника на полуострове прекратит действовать всеобщая самоизоляция, введенная из-за эпидемии коронавируса.

При этом гражданам рекомендуется ограничить поездки (в том числе и туристические), не выходить из дома без лишней необходимости и воздержаться от посещения религиозных объектов. Для людей старше 65 лет режим самоизоляции в Крыму сохраняется.

С 1 мая на полуострове частично ослабили введенные из-за COVID-19 ограничения. Работать разрешили салонам красоты, парикмахерским, ремонтным мастерским, химчисткам, хозяйственным и автомагазинам.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Крым, электричка
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