В Крыму с 18 мая возобновят движение электричек

С 18 мая в Республике Крым возобновится пригородное железнодорожное сообщение. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

53 поезда будут курсировать согласно установленному расписанию на семи маршрутах между Симферополем, Севастополем, Евпаторией, Джанкоем, Керчью, Феодосией, Армянском и Анапой.

Ранее 16 мая глава Крыма Сергей Аксенов внес изменения в режим повышенной готовности в регионе, в соответствии с которыми с понедельника на полуострове прекратит действовать всеобщая самоизоляция, введенная из-за эпидемии коронавируса.

При этом гражданам рекомендуется ограничить поездки (в том числе и туристические), не выходить из дома без лишней необходимости и воздержаться от посещения религиозных объектов. Для людей старше 65 лет режим самоизоляции в Крыму сохраняется.