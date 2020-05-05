В Минобороны сообщили о более 90 новых случаях заражения COVID-19 в армии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны России обновило данные по числу зараженных коронавирусом среди военнослужащих в армии и в военных учебных заведениях. Инфекцией заражены 3230 человек, сообщается на сайте ведомства. Накануне в Минобороны отмечали, что коронавирус выявили у 3189 военнослужащих.

По данным на 5 мая, в Вооруженных силах подтвердили 1475 случаев заражения. В частности, в госпиталях Минобороны лечатся 378 человек, в гражданских медучреждениях — 14 заболевших, еще 514 военнослужащих находятся в изоляторах по месту службы, а 569 человек самоизолировались на дому. Помимо этого с марта 174 человека выздоровели.

В Минобороны отметили, что трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, шесть человек в состоянии средней тяжести, а у остальных нет симптомов заболевания.

В военных вузах выявили 1186 военнослужащих, у которых результат теста на коронавирус дал положительный результат. В госпиталях военного ведомства лечатся 436 человек, в изоляторах по месту службы находятся 604 военнослужащих, в гражданских медцентрах — 24 человека. Кроме того, на дому изолировались 122 человека и 187 выздоровели.