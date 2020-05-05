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Пандемия коронавируса ,  
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В Минобороны сообщили о более 90 новых случаях заражения COVID-19 в армии

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны России обновило данные по числу зараженных коронавирусом среди военнослужащих в армии и в военных учебных заведениях. Инфекцией заражены 3230 человек, сообщается на сайте ведомства. Накануне в Минобороны отмечали, что коронавирус выявили у 3189 военнослужащих.

По данным на 5 мая, в Вооруженных силах подтвердили 1475 случаев заражения. В частности, в госпиталях Минобороны лечатся 378 человек, в гражданских медучреждениях — 14 заболевших, еще 514 военнослужащих находятся в изоляторах по месту службы, а 569 человек самоизолировались на дому. Помимо этого с марта 174 человека выздоровели.

В Минобороны отметили, что трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, шесть человек в состоянии средней тяжести, а у остальных нет симптомов заболевания.

Центр Минобороны для больных коронавирусом в Одинцово. Фоторепортаж
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В военных вузах выявили 1186 военнослужащих, у которых результат теста на коронавирус дал положительный результат. В госпиталях военного ведомства лечатся 436 человек, в изоляторах по месту службы находятся 604 военнослужащих, в гражданских медцентрах — 24 человека. Кроме того, на дому изолировались 122 человека и 187 выздоровели.

В довузовских учебных заведениях Минобороны учебный год завершили 30 апреля. Однако в четырех учебных заведениях наличие инфекции подтвердили у 209 учеников. Среди гражданского персонала числятся 360 заболевших.

Накануне в Минобороны сообщили, что коронавирус обнаружили у 3189 военнослужащих в армии и военных учебных заведениях. Ведомство отмечало, что с марта по 4 мая среди военных выявили 1384 случаев заражения, а в вузах Минобороны наличие вируса подтвердили у 1247 человек. Кроме того, в министерстве сообщали о 209 заразившихся учениках довузовских учебных заведениях и 349 случаях среди гражданского персонала.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минобороны, коронавирус
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