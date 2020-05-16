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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье Росгвардия начала искать нарушителей карантина с аэростата

Фото: rosgvard.ru
Фото: rosgvard.ru

Сотрудники Росгвардии применили в Московской области комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата для поиска нарушителей режима самоизоляции, действующего в качестве мер по нераспространению коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве заявили, что данный комплекс позволяет вести наблюдение за обстановкой в радиусе до 5 км с высоты до 300 м. В Росгвардии пояснили, что информация, полученная при помощи комплекса высотного видеонаблюдения, в дальнейшем будет передана патрульным нарядам Росгвардии.

С момента вступления в силу ограничительных мер из-за пандемии коронавируса сотрудники ведомства в Подмосковье провели с гражданами более 11 тыс. профилактических бесед. Людям старшего поколения, наиболее подверженным заражению коронавирусом, сотрудники Росгвардии вручают памятки с полезной информацией, в том числе номерами телефонов медицинских и волонтерских организаций.

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Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В период майских праздников Росгвардия контролировала соблюдение самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Подмосковье выявлено более 26 тыс. случаев заражений коронавирусом. Умерли 262 человека.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Росгвардия, Московская область, коронавирус, самоизоляция, аэростат
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