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Пандемия коронавируса ,  
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В Росгвардии назвали число заболевших COVID-19 сотрудников

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На 30 апреля среди личного состава Росгвардии выявлено 339 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что среди зараженных нет тяжелобольных. Как сообщили в пресс-службе, 103 человека отправлены на стационарное лечение, 62 из них находятся в ведомственных госпиталях, 41 пациент лежит в гражданских больницах. Остальные зараженные остаются на домашнем лечении.

В рамках борьбы с распространением COVID-19 у всех сотрудников Росгвардии по прибытии на службу проверяется температура. Служащие, которые занимаются охраной общественного порядка, снабжены средствами индивидуальной защиты.

Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Все ведомственные здания, воинские части, транспорт регулярно дезинфицируют. На базе медучреждений Росгвардии сформированы внештатные противоэпидемические бригады.

Ранее в апреле правительство выделило войскам Росгвардии 1,3 млрд руб. на противодействие распространению коронавируса. Средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, бесконтактных термометров, дефибрилляторов, компьютерных рентгеновских томографов. Для Росгвардии также закупят медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и контейнеры для транспортировки биоматериалов.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Росгвардия, эпидемия
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