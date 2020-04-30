В Росгвардии назвали число заболевших COVID-19 сотрудников

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

На 30 апреля среди личного состава Росгвардии выявлено 339 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Отмечается, что среди зараженных нет тяжелобольных. Как сообщили в пресс-службе, 103 человека отправлены на стационарное лечение, 62 из них находятся в ведомственных госпиталях, 41 пациент лежит в гражданских больницах. Остальные зараженные остаются на домашнем лечении.

В рамках борьбы с распространением COVID-19 у всех сотрудников Росгвардии по прибытии на службу проверяется температура. Служащие, которые занимаются охраной общественного порядка, снабжены средствами индивидуальной защиты.

Все ведомственные здания, воинские части, транспорт регулярно дезинфицируют. На базе медучреждений Росгвардии сформированы внештатные противоэпидемические бригады.