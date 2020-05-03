В Росгвардии сообщили о поиске нарушителей карантина с воздуха

Фото: АГН «Москва»

На майских праздниках Росгвардия контролирует соблюдение самоизоляции в Москве и Подмосковье с помощью вертолетов и беспилотников, сообщается на сайте ведомства.

«Подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолет и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — отметили в ведомстве.

Информация о нарушителях самоизоляции передается нарядам на маршрутах патрулирования. Затем в отношении тех, кто нарушил предписанные ограничительные меры, составляются протоколы об административном правонарушении.

Ранее в ведомстве рассказали, что на майских праздниках в Центральном федеральном округе России увеличат количество патрулей росгвардейцев, которые будут контролировать соблюдение гражданами режима самоизоляции. При этом особое внимание уделят столичному региону.