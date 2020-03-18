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СМИ сообщили о «минировании» четырех лайнеров в России

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов в России, сообщил «РИА Новости» источник в экстренных службах. Информацию подтвердил собеседник ТАСС в правоохранительных службах.

По их данным, три из них направлялись в Москву из Екатеринбурга, Иркутска и Новосибирска, а четвертый следовал из Москвы в Уфу. Последний лайнер вылетел из аэропорта Шереметьево. Собеседник «РИА Новости» отметил, что полеты прошли в штатном режиме.

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Источник ТАСС добавил, что сообщения об угрозе взрыва поступили по электронной почте. Собеседник агентства рассказал, что экстренные службы также проверили самолет, следовавший из Томска в Москву, после его приземления в аэропорту.

В пресс-службе Шереметьево РБК посоветовали обратиться за комментарием к полиции.

В управлении на транспорте МВД России по ЦФО РБК ответили, что не располагают информацией по данным сообщениям.

В пресс-службе аэропорта Уфы ТАСС рассказали, что данные о «минировании» самолета Москва — Уфа не подтвердились.

Теги: Москва, Шереметьево, самолеты, минирование
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СМИ сообщили о «минировании» трех вылетевших из Москвы самолетов
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