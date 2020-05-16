Путин оценил роль фундаментальной науки в создании оружия

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Без фундаментальной науки и инженерных кадров у России не было бы высокотехнологичных видов оружия, заявил президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Это факт абсолютно уже очевидный — у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока во всяком случае нет ни у одной страны мира», — отметил Путин. По его словам, без фундаментальной науки и научных школ это было бы «абсолютно невозможно».

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В феврале Путин говорил, что российские Вооруженные силы получат новейшее вооружение, в том числе лазерные и гиперзвуковые комплексы. По словам президента, речь идет о «фактически оружии будущего», причем многие образцы не имеют аналогов в мире. Ранее Путин отмечал, что в ближайшие годы доля современного оружия и техники в российской армии должна достичь 70%.