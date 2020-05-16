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Пандемия коронавируса ,  
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В Забайкалье коронавирус выявили у 66 человек в онкологическом диспансере

Коронавирусную инфекцию обнаружили у пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера, в учреждении проводят карантинные мероприятия. Об этом сообщается на сайте краевого министерства здравоохранения.

«Были обследованы более 364 человек, у 66 поэтапно подтвердился положительный тест», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всех заразившихся направили в отдельный стационар первой городской больницы Читы. За всеми, кто контактировал с заболевшими в последнее время, наблюдают медработниками районных больниц. В онкодиспансере провели дезинфекцию отделений.

В Забайкальском крае число заболевших COVID-19 за сутки выросло вдвое
Общество
Фото: Misha Friedman / Getty Images

Согласно последним данным федерального оперативного штаба, в Забайкалье зарегистрировали 486 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из общего числа заразившихся 195 человек вылечились.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Забайкальский край
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