В Забайкальском крае число заболевших COVID-19 за сутки выросло вдвое

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В Забайкальском крае количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось в два раза, сообщается на официальном портале региона.

Всего, по данным на 15 апреля, в Забайкальском крае с начала эпидемии зафиксировано 28 подтвержденных случаев заболевания. Во вторник, 13 апреля, сообщалось о 14 зараженных.

Один пациент с подверженным COVID-19 был выписан в феврале. Сейчас в медучреждениях края остаются два ребенка и 25 взрослых.

У семи человек течение заболевание оценивается как средней тяжести, четверым из них поставлен диагноз «легочная пневмония». Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском и Забайкальском районах. Из числа заразившихся 14 человек прибыли из стран и регионов России, неблагополучных по заболеваемости COVID-19. Еще 14 человек находились в контакте с ними.

По данным на 14 апреля в России количество зараженных коронавирусом превысило 21 тыс. человек. Больше всего случаев заболевания приходится на Москву, где COVID-19 подтвержден у более чем 13 тыс. человек.