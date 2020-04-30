В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

Число летальных случаев в столице стало минимальным за три дня. Врачи указывают, что у всех умерших был зафиксирован диагноз «пневмония»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки умерли 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу, передает «РИА Новости». Всего в столице с начала пандемии умерли 658 человек.

По данным оперштаба, у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония».

Накануне в столице от коронавируса умерли 65 человек. Максимальное суточное число жертв коронавирусной инфекции было зафиксировано 28 апреля — в Москве умерли 67 человек.

Таким образом, число летальных случаев в столице в пятницу стало минимальным с 28 апреля. Тогда от последствий коронавируса умерли 44 человека.