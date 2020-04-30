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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 47 пациентов с коронавирусом

Число летальных случаев в столице стало минимальным за три дня. Врачи указывают, что у всех умерших был зафиксирован диагноз «пневмония»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки умерли 47 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу, передает «РИА Новости». Всего в столице с начала пандемии умерли 658 человек.

По данным оперштаба, у всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония».

Накануне в столице от коронавируса умерли 65 человек. Максимальное суточное число жертв коронавирусной инфекции было зафиксировано 28 апреля — в Москве умерли 67 человек.

Таким образом, число летальных случаев в столице в пятницу стало минимальным с 28 апреля. Тогда от последствий коронавируса умерли 44 человека.

Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Общество
Сергей Собянин

По данным оперштаба на утро 30 апреля в Москве было выявлено 3093 зараженных коронавирусом. Всего в столице более 53 тыс. инфицированных.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.

«Надеюсь, после [майских] праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем», — сказал он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Москва
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