Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 15 мая, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 15 мая, 12:56
Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 11:49 Проценко назвал долю пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии Общество, 11:46 Программисты в полях: кто придумает способ прокормить 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 11:40 НХЛ признала Панарина лучшим российским легионером в истории «Рейнджерс» Спорт, 11:17 Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО Политика, 11:10 В Москве зафиксировали самый низкий с 30 апреля прирост случаев COVID-19 Общество, 10:52 Горбачева, Виторган и Высоцкая прочитают стихи на фестивале BALKON Стиль, 10:49 В Крыму отменят режим всеобщей самоизоляции с 18 мая Общество, 10:48 СМИ оценили потери НБА при отмене трансляций плей-офф в $900 млн Спорт, 10:47 Число умерших пациентов с коронавирусом в России превысило 2,5 тыс. Общество, 10:45 В России за сутки выявили 9,2 тыс. заразившихся коронавирусом Общество, 10:42 Блокчейн жив: какая технология обеспечит новый прорыв в финтехе Quote, 10:41 Как искусственный интеллект повысил оборот магазинов на 50% РБК и Сколково, 10:30 На Ставрополье три человека погибли в аварии с машиной скорой помощи Общество, 10:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

Проценко назвал долю пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке
Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Доля пациентов больницы в московской Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в крайне тяжелом состоянии составляет 9%. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

Всего на лечении в больнице состоят 272 человека, из которых у 264 выявлена внебольничная пневмония (97%), а у 116 пациентов подтвержден коронавирус (42,6%).

При этом состояние 32% пациентов оценивается как средней тяжести, 59% пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 9% — в крайне тяжелом состоянии.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 15% пациентов из 272, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 19 человек.

За сутки в больницу поступил 31 человек — это самый высокий показатель числа поступивших с 5 мая.

Врач предупредил о стремительном ухудшении состояния пациентов с COVID-19
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всего в России, по данным за 16 мая, выявили 272 043 случая коронавируса в 85 регионах, 63 166 человек выздоровели, еще 2 537 человек умерли.

Москва занимает первое место среди российских регионов по числу выявленных случаев коронавируса. Так, в столице зафиксировали 138 969 человек с подтвержденным COVID-19, 26 032 пациента выздоровели, еще 1 432 человека умерли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Коммунарка, больница, коронавирус
Материалы по теме
Главврач больницы в Коммунарке назвал долю тяжелых больных с COVID-19
Общество
Главврач Филатовской больницы назвал число пациентов с COVID-19
Общество
Проценко назвал долю пациентов больницы в Коммунарке в тяжелом состоянии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter