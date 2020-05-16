Проценко назвал долю пациентов с COVID-19 в крайне тяжелом состоянии

Многопрофильный медицинский центр «Новомосковский» в Коммунарке (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Доля пациентов больницы в московской Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в крайне тяжелом состоянии составляет 9%. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко в Facebook.

Всего на лечении в больнице состоят 272 человека, из которых у 264 выявлена внебольничная пневмония (97%), а у 116 пациентов подтвержден коронавирус (42,6%).

При этом состояние 32% пациентов оценивается как средней тяжести, 59% пациентов находятся в тяжелом состоянии, а 9% — в крайне тяжелом состоянии.

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) находятся 15% пациентов из 272, к аппарату искусственной вентиляции легких подключены 19 человек.

За сутки в больницу поступил 31 человек — это самый высокий показатель числа поступивших с 5 мая.