Врач предупредил о стремительном ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от легкой формы течения болезни к тяжелой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток. Об этом сообщил «РИА Новости» главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

«Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке. К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает», — сказал он.

В этой связи врачи считают очень важным вести наблюдение за пациентом, добавил Сапронов.

Ранее врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что тяжелее других любые вирусные инфекции, в том числе и COVID-19, переносят люди, страдающие бронхиальной астмой. По словам вакцинолога, пациенты с астмой должны особенно бережно относиться к своему здоровью во время эпидемии коронавируса. В частности, он рекомендовал им соблюдать режим самоизоляции, носить медицинские маски и выдерживать социальную дистанцию.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявили более 242 тыс. случаев заражений коронавирусом. Всего в стране умерли 2212 человек.

Таким образом, Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных COVID-19 после США, где выявили более 1,3 млн случаев заражений. Еще свыше 84 тыс. человек скончались.