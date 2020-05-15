Глава Подмосковья назвал число госпитализируемых пациентов с COVID-19

В Московской области в сутки госпитализируют от 600 до 750 пациентов с коронавирусом, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Радует то, что выписка сейчас пошла активно. Пока отрицательной динамики у нас нет. Некоторые дни очень близко к нулю, но пока не все гладко», — рассказал он на вопрос о динамике по коронавирусу на текущей неделе.

В Подмосковье до конца мая действует режим самоизоляции и цифровых пропусков, а с 12 мая начал действовать обязательный масочный режим. Маски необходимо носить в местах общего пользования, в частности, в объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, такси и в других.

Губернатор также сообщал, что в регионе до 18 мая продлили ограничения работы предприятий, несмотря на то, что президент заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая.