В Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских и прогулки

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Власти Кабардино-Балкарии с 16 мая отменят некоторые ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Такой указ подписал глава региона Казбек Коков, сообщается на его сайте.

С 16 мая допускается оказание парикмахерских услуг по предварительной записи. Возобновить работу могут непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. м. и наличием уличного входа.



Жителям республики разрешат прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в количестве не более двух человек, либо с членами семьи. Однако люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, остаются в силе обязательное соблюдение социальной дистанции, запрет массовых мероприятий, а также ограничение работы общепита, развлекательных заведений и фитнес-центров. По-прежнему нельзя посещать парки, а в магазинах и общественном транспорте необходимо носить маски. Работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы.