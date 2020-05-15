Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 12:56
Десять бизнес-процессов, где работает искусственный интеллект РБК и Сколково, 22:18 В Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских и прогулки Общество, 22:08 Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос финансовой помощи регионам Общество, 21:59 Российские туроператоры начали аннулировать июньские туры за рубеж Бизнес, 21:50 Трамп назвал возможные сроки создания в США вакцины от коронавируса Политика, 21:49 Футбольный чемпионат Бельгии завершили досрочно из-за пандемии Спорт, 21:40 Акционеры «Россетей» прекратили полномочия главы ФСК Андрея Мурова Общество, 21:30 WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов Спорт, 21:29 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн Общество, 21:24 Зеленский приказал начать массовое тестирование на COVID-19 на Украине Общество, 21:22 В США разбился истребитель F-22 Общество, 21:15 Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ Политика, 21:13 Как диверсифицировать инвестиционный портфель: три главных правила Quote, 21:13 Минобрнауки заявило об отказе некоторых вузов от госэкзаменов в этом году Общество, 21:06
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Кабардино-Балкарии разрешат работу парикмахерских и прогулки

Фото: Денис Абрамов / ТАСС
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Власти Кабардино-Балкарии с 16 мая отменят некоторые ограничительные меры, введенные из-за эпидемии коронавируса. Такой указ подписал глава региона Казбек Коков, сообщается на его сайте.

С 16 мая допускается оказание парикмахерских услуг по предварительной записи. Возобновить работу могут непродовольственные магазины с площадью торгового зала до 400 кв. м. и наличием уличного входа.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Жителям республики разрешат прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе в количестве не более двух человек, либо с членами семьи. Однако люди старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции.

Кроме того, остаются в силе обязательное соблюдение социальной дистанции, запрет массовых мероприятий, а также ограничение работы общепита, развлекательных заведений и фитнес-центров. По-прежнему нельзя посещать парки, а в магазинах и общественном транспорте необходимо носить маски.  Работодателям рекомендовано перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы.

В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса
Общество
<p>Здание администрации Смоленской области</p>

«В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки возможно усиление ограничительных мер», — отметили в пресс-службе главы региона.

По последним данным оперштаба, в Кабардино-Балкарии выявлено 1619 случаев заражения коронавирусом. Умерли семь заболевших, выздоровели 319.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Кабардино-Балкария, ограничения, коронавирус
Материалы по теме
В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса
Общество
Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Собянин заявил о необходимости пожить с ограничениями еще «неделю-другую»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter