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В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса

Здание администрации Смоленской области
Здание администрации Смоленской области (Фото: admin-smolensk.ru)

Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского. Документ размещен на сайте администрации региона.

«На эту вынужденную меру глава региона пошел в соответствии с новыми рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области, направленными в адрес губернатора 14 мая и основанными на анализе эпидемиологической обстановки в Смоленской области», — отметили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с указом под запретом остаются различные массовые мероприятия и места скопления людей, в том числе магазины, кинотеатры, рестораны. Жители не должны покидать свои квартиры без необходимости, а при посещении аптеки или магазина обязаны надевать защитные маски. Ограничения продлятся до 1 июня.

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Фото: Spencer Platt / Getty Images

12 мая власти региона решили ослабить некоторые ограничительные меры. 15 мая руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Рогутский заявил в интервью «Смоленской газете», что область оказалась не готова к снятию ограничений.

«Мы отслеживали выполнение ограничительных мероприятий на разрешенных объектах, и эти два дня показали, что к снятию ограничений неподготовленными оказались как предприятия, так и люди, которые их посещают», — заявил Рогутский. Он отметил, что представил на имя губернатора рекомендации по усилению режима противоэпидемических мероприятий.

По данным оперштаба, в Смоленской области зафиксировано 1105 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 326 человек, скончались десять.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Смоленская область, коронавирус, ограничения
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