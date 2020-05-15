В Смоленской области вернули часть ограничений из-за коронавируса

Здание администрации Смоленской области (Фото: admin-smolensk.ru)

Власти Смоленской области снова ввели в регионе ограничительные меры, следует из указа губернатора Алексея Островского. Документ размещен на сайте администрации региона.

«На эту вынужденную меру глава региона пошел в соответствии с новыми рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области, направленными в адрес губернатора 14 мая и основанными на анализе эпидемиологической обстановки в Смоленской области», — отметили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с указом под запретом остаются различные массовые мероприятия и места скопления людей, в том числе магазины, кинотеатры, рестораны. Жители не должны покидать свои квартиры без необходимости, а при посещении аптеки или магазина обязаны надевать защитные маски. Ограничения продлятся до 1 июня.

12 мая власти региона решили ослабить некоторые ограничительные меры. 15 мая руководитель регионального управления Роспотребнадзора Сергей Рогутский заявил в интервью «Смоленской газете», что область оказалась не готова к снятию ограничений.