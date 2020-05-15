Вильфанд объяснил красный закат над Москвой

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Красный закат является признаком того, что в ближайшие дни погода не изменится, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это признак того, что в ближайшие пять–шесть дней погода существенно не изменится. Есть даже пословица «Солнце красно вечером — моряку бояться нечего». То есть погода будет устойчивой», — сказал он.

По словам синоптика, такое явление связано с тем, что солнечный свет проходит через однородные воздушные массы.

«Когда солнце садится, то солнечные лучи проходят до Земли длинный путь. Как вы помните, белый цвет состоит из семи спектральных компонентов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Когда в воздухе немного молекул водяного пара, пыли, когда физические свойства воздушных масс, через которые проходят солнечные лучи, одинаковы, то происходит поглощение цветов от оранжевого до зеленого. Остается только красный — самый длинноволновый компонент», — объяснил Вильфанд.