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Вильфанд объяснил красный закат над Москвой

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Красный закат является признаком того, что в ближайшие дни погода не изменится, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это признак того, что в ближайшие пять–шесть дней погода существенно не изменится. Есть даже пословица «Солнце красно вечером — моряку бояться нечего». То есть погода будет устойчивой», — сказал он.

По словам синоптика, такое явление связано с тем, что солнечный свет проходит через однородные воздушные массы.

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Роман Вильфанд

«Когда солнце садится, то солнечные лучи проходят до Земли длинный путь. Как вы помните, белый цвет состоит из семи спектральных компонентов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего и фиолетового. Когда в воздухе немного молекул водяного пара, пыли, когда физические свойства воздушных масс, через которые проходят солнечные лучи, одинаковы, то происходит поглощение цветов от оранжевого до зеленого. Остается только красный — самый длинноволновый компонент», — объяснил Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре пообещали москвичам прохладную погоду до середины следующей недели. Температура днем не будет подниматься выше 15 — 16 градусов, что для мая достаточно холодно.

Теги: погода, синоптики, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, Москва, новости РБК
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