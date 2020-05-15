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Пандемия коронавируса ,  
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В России зарегистрировали более 10,5 тыс. новых заражений коронавирусом

У 42,5% новых заразившихся заболевание протекало без симптомов, сообщил оперативный штаб. Умерли за день в России 113 пациентов с коронавирусом, еще 4696 человек выздоровели
Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

За прошедшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 262 843 человек во всех 85 регионах страны.

У 42,5% новых инфицированных при этом не было симптомов заболевания. Больше всего заразившихся COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве — 4748 человек, а также в Подмосковье и Санкт-Петербурге — 945 и 541 человек соответственно.

Сто и более случаев заражения за день выявили в Нижегородской области (307), Ямало-Ненецком автономном округе (115), Саратовской (113), Тульской (105), Свердловской (104), Ивановской (101) и Челябинской (100) областях.

Меньше всего инфицированных за сутки зарегистрировали в Сахалинской области, где заразился один человек, а также в Республике Алтай и Ненецком автономном округе, где выявили по два новых заболевших.

Всего за сутки в России умерли 113 пациентов с коронавирусом, выздоровели 4696 человек.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на втором месте по числу случаев заражения коронавирусом в мире, уступая только США. Сервис Worldometers, который также собирает статистику по заболеванию, при этом указывает, что она занимает третье место, уступая также Испании.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Виктория Полякова, Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Россия, статистика
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