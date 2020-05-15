В России зарегистрировали более 10,5 тыс. новых заражений коронавирусом

У 42,5% новых заразившихся заболевание протекало без симптомов, сообщил оперативный штаб. Умерли за день в России 113 пациентов с коронавирусом, еще 4696 человек выздоровели

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За прошедшие сутки в России выявили 10 598 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России достигло 262 843 человек во всех 85 регионах страны.

У 42,5% новых инфицированных при этом не было симптомов заболевания. Больше всего заразившихся COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве — 4748 человек, а также в Подмосковье и Санкт-Петербурге — 945 и 541 человек соответственно.

Сто и более случаев заражения за день выявили в Нижегородской области (307), Ямало-Ненецком автономном округе (115), Саратовской (113), Тульской (105), Свердловской (104), Ивановской (101) и Челябинской (100) областях.

Меньше всего инфицированных за сутки зарегистрировали в Сахалинской области, где заразился один человек, а также в Республике Алтай и Ненецком автономном округе, где выявили по два новых заболевших.

Всего за сутки в России умерли 113 пациентов с коронавирусом, выздоровели 4696 человек.