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В Томской области арестовали избивших до смерти мужчину полицейских

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Томской области арестовали трех сотрудников ОМВД по Бакчарскому району, которые обвиняются превышении полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью местного жителя, повлекшем его смерть. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, в ночь на 1 мая трое полицейских. «ложно воспринимая интересы службы», незаконно проникли в квартиру жителя села Бакчар и привезли его в здание полиции. Там они избивали его, нанося удары руками и ногами по голове и телу. «От полученных повреждений потерпевший скончался спустя непродолжительное время», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Обвиняемых уволили из органов внутренних дел. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, над ним работает следственная группа из пяти человек.

Ранее сотрудники следственного комитета России задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николая Качинкина. Он был задержан в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества, которое занималось хищением прав на квартиры в разных районах Москвы.

Теги: Следственный комитет, Томская область, избиение до смерти
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