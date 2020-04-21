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В Москве начали проверку из-за видео с избиением нарушителя самоизоляции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полиция Москвы начала проверку после публикации в сети интернет видео, на котором полицейский во время задержания бьет мужчин, сообщили РБК в столичном ГУ МВД.

«В сети Интернет был размещен видеоролик с участием сотрудника полиции, где он задерживает мужчину. Это Бирюлево Восточное. По данному видео проводится проверка», — сказал представитель главка.

Источник РБК в ГСУ СКР по Москве сообщил, что следственные органы также проводят проверку по факту публикации ролика на YouTube. По его словам, действия полицейского могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СКР по Москве Юлии Ивановой.

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16 апреля на YouTube был опубликован видеоролик, на котором видно, как двое полицейских задерживают мужчину. Повалив его на землю, один из них пытается надеть на мужчину наручники, потом грубо поднимает с земли, наносит удар в район живота. Затем видно, как задержанного еще раз бьют по лицу, после чего тот падает через пластиковое ограждение на землю. В описании к видео говорится, что события произошли 15 апреля в районе Бирюлево. 

RT сообщал со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы, что мужчину привлекли к административной ответственности за неповиновение требованию сотрудника полиции и нарушение режима самоизоляции. Издание пишет, что после задержания мужчине сделали тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

По информации Telegram-канала Baza, нарушитель пил пиво на скамейке во дворе.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, карантин, коронавирус, самоизоляция, полиция, СК, новости РБК
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