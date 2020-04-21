В Москве начали проверку из-за видео с избиением нарушителя самоизоляции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Полиция Москвы начала проверку после публикации в сети интернет видео, на котором полицейский во время задержания бьет мужчин, сообщили РБК в столичном ГУ МВД.

«В сети Интернет был размещен видеоролик с участием сотрудника полиции, где он задерживает мужчину. Это Бирюлево Восточное. По данному видео проводится проверка», — сказал представитель главка.

Источник РБК в ГСУ СКР по Москве сообщил, что следственные органы также проводят проверку по факту публикации ролика на YouTube. По его словам, действия полицейского могут быть квалифицированы как превышение должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СКР по Москве Юлии Ивановой.