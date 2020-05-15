СКР задержал оперативника розыска по делу о банде квартирных мошенников

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 мая
USD ЦБ: 73,21 (-0,72) Quote, 12:56
Курс евро на 16 мая
EUR ЦБ: 79,13 (-0,78) Quote, 12:56
Путин раскритиковал чиновников за «канитель» с выплатами врачам Общество, 15:15 Шойгу доложил Путину о готовности 16 медцентров для больных COVID-19 Общество, 15:04 Глава РФС отреагировал на уход Семина из «Локомотива» Спорт, 15:03 Главы банков о влиянии пандемии и экономическом кризисе. Прямой эфир Финансы, 15:02 Глава РФС сообщил о последнем слове властей в возобновлении матчей Спорт, 14:53 В МИДе заявили о случаях рисков для российских дипломатов в Чехии Политика, 14:43 СМИ узнали дальнейшую судьбу 60 невостребованных самолетов SSJ100 Бизнес, 14:38 «EdTech показывает, каким может быть обучение» — Александр Ларьяновский Pro, 14:33  Хакеры пообещали раскрыть «грязные секреты» Трампа. Требуют 42 млн в BTC Крипто, 14:31 На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк Общество, 14:30 Легкоатлетка Сидорова подала заявку на получение нейтрального статуса Спорт, 14:29 Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса Политика, 14:28 Правительство решило разместить облигации РЖД на сумму до 370 млрд руб. Экономика, 14:25 Лавров предостерег от поиска геополитической выгоды в создании вакцины Политика, 14:21
Общество ,  
0 

СКР задержал оперативника розыска по делу о банде квартирных мошенников

Следователи СКР задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу Москвы по подозрению в участии в преступном сообществе. Группировка специализировалась на квартирных мошенничествах с 2015 года
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В четверг, 14 мая, следователи Следственного комитета России задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николая Качинкина в рамках уголовного дела об организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в СКР.

«Уголовное дело по ст. 210 УК (организация ОПС) было выделено в отдельное производство, — рассказывает источник в СКР, — до этого — с 2015 года — в комитете расследовали ряд квартирных мошенничеств». По его словам, по делу о мошенничествах в прошлом году было арестовано несколько человек: ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу Москвы Иван Сафронов и гражданские лица. Следствию известно о хищении прав на 11 квартир, расположенных в разных районах Москвы, в том числе в центре столицы.

По данным собеседника РБК, следствие считает, что организаторы преступного сообщества привлекли к своей деятельности оперуполномоченного Николая Качинкина. «Оперативник должен был предоставлять информацию о пустующих квартирах, собственники которых скончались, в связи с чем квартиры подлежали передаче в собственность города в качестве выморочного имущества», — говорит собеседник РБК.

Согласно ст. 1151 Гражданского кодекса о наследовании выморочного имущества, к этой категории относятся квартиры, оставшиеся без наследников. Недвижимость в этом случае переходит в собственность «городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа» и входит в жилищный фонд социального использования.

В материалах дела отмечено, что «деятельность преступного сообщества осуществлялась до апреля 2019 года, преступное сообщество отличалось сложной внутренней структурой, стабильностью состава, согласованностью действий между его участниками, наличием центра единого руководства и финансирования, наличием коррумпированных связей в государственных регистрирующих органах и органах МВД России, а также мер конспирации».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК подтвердили, что в четверг сотрудниками Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела был задержан бывший полицейский. Мужчина в 2018 году был уволен из органов внутренних дел.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: ГУ МВД России по г. Москве, задержание, ОПГ, МВД, мошенничество
Материалы по теме
Квартирные мошенники из Минобороны предстали перед судом
Общество
МВД обнаружило преступное сообщество среди победителей тендеров РЖД
Общество
Михаилу Абызову организовали преступное сообщество
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter