СКР задержал оперативника розыска по делу о банде квартирных мошенников

Следователи СКР задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу Москвы по подозрению в участии в преступном сообществе. Группировка специализировалась на квартирных мошенничествах с 2015 года

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В четверг, 14 мая, следователи Следственного комитета России задержали оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Восточному округу ГУ МВД по Москве Николая Качинкина в рамках уголовного дела об организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в СКР.

«Уголовное дело по ст. 210 УК (организация ОПС) было выделено в отдельное производство, — рассказывает источник в СКР, — до этого — с 2015 года — в комитете расследовали ряд квартирных мошенничеств». По его словам, по делу о мошенничествах в прошлом году было арестовано несколько человек: ведущий специалист-эксперт отдела регистрации прав на недвижимость по Северо-Восточному административному округу Москвы Иван Сафронов и гражданские лица. Следствию известно о хищении прав на 11 квартир, расположенных в разных районах Москвы, в том числе в центре столицы.

По данным собеседника РБК, следствие считает, что организаторы преступного сообщества привлекли к своей деятельности оперуполномоченного Николая Качинкина. «Оперативник должен был предоставлять информацию о пустующих квартирах, собственники которых скончались, в связи с чем квартиры подлежали передаче в собственность города в качестве выморочного имущества», — говорит собеседник РБК.

Согласно ст. 1151 Гражданского кодекса о наследовании выморочного имущества, к этой категории относятся квартиры, оставшиеся без наследников. Недвижимость в этом случае переходит в собственность «городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа» и входит в жилищный фонд социального использования.

В материалах дела отмечено, что «деятельность преступного сообщества осуществлялась до апреля 2019 года, преступное сообщество отличалось сложной внутренней структурой, стабильностью состава, согласованностью действий между его участниками, наличием центра единого руководства и финансирования, наличием коррумпированных связей в государственных регистрирующих органах и органах МВД России, а также мер конспирации».