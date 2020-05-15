Мишустин поручил отчитаться о выплатах «каждому медработнику» за COVID-19

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Надбавки за работу с коронавирусными пациентами должны дойди до каждого медицинского работника, заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, проконтролировать необходимо не только выделение денег, но то, все ли врачи и медицинских персонал их получили.

«Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник», — сказал премьер, обращаясь к главе Федерального казначейства Роману Артюхину.

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