Лавров исключил введение выездных виз для россиян

Введение выездных виз для того, чтобы контролировать передвижение россиян за рубежом после снятия введенных из-за коронавируса ограничений, в России не планируется. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК. По его словам, необходимости в таких мерах нет.

«Я не знаю, кто об этом [о введении таких виз] говорит. Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, наверное это их право», — сказал министр.

«Я не вижу никакой необходимости, и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — заключил он.

Выездные визы существовали в СССР и продолжали существовать в постсоветской России до 1993 года. Комментируя возможность возвращения таких документов в оборот ранее, Лавров говорил, что подобные ограничения не могут быть введены в принципе, так как право на свободу передвижения закреплено в ст. 27 Конституции.