Губернатор ЕАО и мэр Биробиджана ушли на самоизоляцию

Ростислав Гольдштейн (Фото: eao.ru)

Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, мэр Биробиджана Александр Головатый и еще девять членов регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом ушли на самоизоляцию после выявления у одного из членов штаба COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у члена штаба 13 мая. «В связи тем, что накануне он принимал участие в очередном заседании оперштаба, вчера все участники заседания ушли на самоизоляцию», — говорится в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что другие члены штаба прошли медицинское обследование, тестирование не показало у них COVID-19. Несмотря на это, они изолировались по предписанию главного санитарного врача региона.

Руководить областью на время самоизоляции губернатора будет исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства ЕАО Дмитрий Братыненко.