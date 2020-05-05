В Еврейской автономной области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Еврейской автономной области (ЕАО) от вызванных коронавирусом осложнений умерла женщина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции, передает ТАСС.

Ранее женщина проходила лечение в областной психиатрической больнице, уточнили в оперативном штабе.

Речь идет о женщине, который был 41 год, написал в Instagram глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. «К сожалению, сегодня в областном инфекционном госпитале произошла первая смерть», — сообщил он, отметив, что точную причину смерти установят после экспертизы.

По словам Гольдштейна, женщина страдала от хронических заболеваний, но «факт остается — она была с подтвержденным диагнозом COVID-19». Всего, по информации губернатора, в регионе коронавирусом заразились 158 человек.