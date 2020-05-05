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Пандемия коронавируса ,  
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В Еврейской автономной области умер первый пациент с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Еврейской автономной области (ЕАО) от вызванных коронавирусом осложнений умерла женщина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению распространения инфекции, передает ТАСС.

Ранее женщина проходила лечение в областной психиатрической больнице, уточнили в оперативном штабе.

Речь идет о женщине, который был 41 год, написал в Instagram глава ЕАО Ростислав Гольдштейн. «К сожалению, сегодня в областном инфекционном госпитале произошла первая смерть», — сообщил он, отметив, что точную причину смерти установят после экспертизы.

По словам Гольдштейна, женщина страдала от хронических заболеваний, но «факт остается — она была с подтвержденным диагнозом COVID-19». Всего, по информации губернатора, в регионе коронавирусом заразились 158 человек.

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Согласно последним данным федерального опершатаба, в России общее число случаев заражения коронавирусом достигло 155,3 тыс. Более 19,8 тыс. человек выздоровели, 1,4 тыс. умерли. За последние сутки инфекцию диагностировали у 10,1 тыс. человек.

Ранее 5 мая о первой смерти в регионе сообщили власти Крыма (без учета Севастополя). Там умерла зараженная коронавирусом женщина 1950 года рождения, у которой были болезни сердца, сахарный диабет и ожирение.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Еврейская автономная область
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