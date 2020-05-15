Власти Приморья договорилось с Китаем об увеличении трафика через границу

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С 15 мая количество грузовых автомобилей, которые ежесуточно могут пересекать российско-китайскую границу через пункт пропуска «Пограничный» в Приморском крае, увеличено вдвое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сегодня мы достигли соглашения по вопросу увеличения количества единиц автотранспорта, который может пересекать границу ежесуточно», — говорится в сообщении.

С пятницы в каждую сторону сможет проезжать не 10, а 20 машин. Ранее 14 мая Дальневосточное таможенное управление сообщало, что на границе скопилось около 360 автомобилей из-за ужесточения карантинных мер со стороны КНР. Китайские таможенники пропускали не более двух машин в час.

До 12 мая, когда Китай в одностороннем порядке ввел ограничения, через «Пограничный» проезжали до 30 автомобилей в сутки, говорится на сайте правительства Приморья.