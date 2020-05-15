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Власти Приморья договорилось с Китаем об увеличении трафика через границу

Фото: adm.pogr / Instagram
Фото: adm.pogr / Instagram

С 15 мая количество грузовых автомобилей, которые ежесуточно могут пересекать российско-китайскую границу через пункт пропуска «Пограничный» в Приморском крае, увеличено вдвое. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморья.

«Мы находимся в постоянном контакте с коллегами из КНР, сегодня мы достигли соглашения по вопросу увеличения количества единиц автотранспорта, который может пересекать границу ежесуточно», — говорится в сообщении.

С пятницы в каждую сторону сможет проезжать не 10, а 20 машин. Ранее 14 мая Дальневосточное таможенное управление сообщало, что на границе скопилось около 360 автомобилей из-за ужесточения карантинных мер со стороны КНР. Китайские таможенники пропускали не более двух машин в час.

В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из 360 машин
Общество
Фото: pogran_life / Instagram

До 12 мая, когда Китай в одностороннем порядке ввел ограничения, через «Пограничный» проезжали до 30 автомобилей в сутки, говорится на сайте правительства Приморья.

12 мая власти КНР уменьшили пропускную способность перехода «Пограничный — Суйфэньхэ» сначала с 30 до 15 машин в день, а затем до 10 машин в день. Гостиница, в которой останавливались водители, была закрыта на карантин, из-за чего они потеряли возможность задерживаться в КНР более чем на сутки.

По данным пресс-службы правительства, скопление транспорта произошло не только из-за усилившихся карантинных мер, но в том числе и «из-за нежелания водителей пересекать границу и возвращаться в тот же день».

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
Общество
Большегрузные автомобили на пункте пропуска Пограничный в Приморском крае на российско-китайской границе

После сокращения пропускной способности пограничного пункта и появления очереди на границе начали бастовать дальнобойщики. В забастовке принимали участие около 400 человек, под конец дня большинство из них разъехались, остались только местные водители. Они будут следить за тем, чтобы никто из водителей не пересекал границу — такое соглашение было достигнуто протестующими.

Теги: Приморский край, Китай, граница
Материалы по теме
В Приморье на границе с Китаем образовалась пробка из 360 машин
Общество
Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем
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