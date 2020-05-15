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Чешский депутат назвал демонтаж памятника Коневу варварством

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу
Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является осквернением и варварским поступком. Об этом заявил первый зампредседателя палаты депутатов парламента Чехии, лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии Филип Войтех в интервью газете «Красная Звезда».

«Демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок», — сказал Войтех.

Он сообщил, что демонтаж статуи говорит о том, что «фашиствующие политики Праги» намерены нарушить хорошие взаимоотношения чешского и российского народов «под негативным влиянием ЕС и США».

В Праге вандалы установили унитаз на постамент памятника Коневу
Общество
Фото: David W Cerny / Reuters

Войтех также выразил опасения, что некоторые правые оппозиционные политические силы в Чехии могут начать восхвалять неонацизм. «Это грозит дальнейшим ростом антироссийских настроений в Чешской Республике», — добавил депутат.

Памятник маршалу Коневу был демонтирован с постамента на площади Интербригады в шестом районе Праги 3 апреля. Монумент должны передать в музей Памяти XX века, который сейчас строится. В Москве эти действия резко осудили, Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.

Глава МИД Чехии заявил о готовности к переговорам о судьбе статуи Конева
Общество
Фото: Petr David Josek / AP

В ночь на 9 мая постамент памятника был осквернен вандалами, которые поставили на него муляж унитаза. Чешская полиция начала проверку по данному факту.

Теги: Чехия, памятник, Иван Конев
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