Чешский депутат назвал демонтаж памятника Коневу варварством

Демонтаж памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является осквернением и варварским поступком. Об этом заявил первый зампредседателя палаты депутатов парламента Чехии, лидер Коммунистической партии Чехии и Моравии Филип Войтех в интервью газете «Красная Звезда».

«Демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок», — сказал Войтех.

Он сообщил, что демонтаж статуи говорит о том, что «фашиствующие политики Праги» намерены нарушить хорошие взаимоотношения чешского и российского народов «под негативным влиянием ЕС и США».

Войтех также выразил опасения, что некоторые правые оппозиционные политические силы в Чехии могут начать восхвалять неонацизм. «Это грозит дальнейшим ростом антироссийских настроений в Чешской Республике», — добавил депутат.