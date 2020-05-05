Зеленский включил в контактную группу по Донбассу замминистра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав делегации страны для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
В соответствии с указом, делегация будет сформирована из семи человек, как и ранее, ее возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма. Кроме него, в ее состав вошли:
- вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (назначен первым заместителем главы делегации, в прежнем составе делегации он был представителем Украины в политической подгруппе);
- председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко (заместитель главы делегации);
- председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам);
- замглавы Минэкономики Юлия Свириденко (представитель Украины в подгруппе по социально-экономическим вопросам);
- замглавы Минобороны Александр Полищук (представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности);
- председатель комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам).
В документе говорится, что глава делегации Украины и его первый зам могут определять заместителей представителей страны в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников. Организационным, консультативным и иным обеспечением деятельности делегации займется МИД страны.
По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, привлечение представителей украинской власти к работе ТКГ позволит Киеву «перезагрузить Минский процесс», передает УНИАН.