Зеленский включил в контактную группу по Донбассу замминистра обороны

Делегацию Украины, как и ранее, возглавил Леонид Кучма, а его заместителем стал вице-премьер Алексей Резников. В состав делегации вошли члены правительства, в том числе заместители глав Минэкономики и Минобороны, а также депутаты

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав делегации страны для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В соответствии с указом, делегация будет сформирована из семи человек, как и ранее, ее возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма. Кроме него, в ее состав вошли:

вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (назначен первым заместителем главы делегации, в прежнем составе делегации он был представителем Украины в политической подгруппе);

председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко (заместитель главы делегации);

председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам);

замглавы Минэкономики Юлия Свириденко (представитель Украины в подгруппе по социально-экономическим вопросам);

замглавы Минобороны Александр Полищук (представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности);

председатель комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам).

В документе говорится, что глава делегации Украины и его первый зам могут определять заместителей представителей страны в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников. Организационным, консультативным и иным обеспечением деятельности делегации займется МИД страны.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, привлечение представителей украинской власти к работе ТКГ позволит Киеву «перезагрузить Минский процесс», передает УНИАН.