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Политический кризис на Украине ,  
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Зеленский включил в контактную группу по Донбассу замминистра обороны

Делегацию Украины, как и ранее, возглавил Леонид Кучма, а его заместителем стал вице-премьер Алексей Резников. В состав делегации вошли члены правительства, в том числе заместители глав Минэкономики и Минобороны, а также депутаты
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав делегации страны для участия в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В соответствии с указом, делегация будет сформирована из семи человек, как и ранее, ее возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма. Кроме него, в ее состав вошли:

  • вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников (назначен первым заместителем главы делегации, в прежнем составе делегации он был представителем Украины в политической подгруппе);
  • председатель комитета Верховной рады по иностранным делам Александр Мережко (заместитель главы делегации);
  • председатель комитета Верховной рады по вопросам правовой политики Андрей Костин (представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам);
  • замглавы Минэкономики Юлия Свириденко (представитель Украины в подгруппе по социально-экономическим вопросам);
  • замглавы Минобороны Александр Полищук (представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности);
  • председатель комитета Верховной рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам).

В документе говорится, что глава делегации Украины и его первый зам могут определять заместителей представителей страны в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников. Организационным, консультативным и иным обеспечением деятельности делегации займется МИД страны.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, привлечение представителей украинской власти к работе ТКГ позволит Киеву «перезагрузить Минский процесс», передает УНИАН.

Зеленский пообещал закончить войну в Донбассе до конца его срока
Политика
Владимир Зеленский

Новый состав украинской рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе может повысить скорость и эффективность переговоров, заявил РБК украинский политолог Владимир Фесенко. «Зеленский хочет придать импульс переговорам, чтобы они шли более быстро и более результативно. Намерения такие есть, посмотрим, что выйдет. Для этого необходима адекватная и равноценная реакция со стороны России», — сказал он.

Фесенко добавил, что необходимо учитывать сложность процесса переговоров. «Само по себе желание повысить статус переговоров понятно. Зеленский не хочет ждать, он хочет более быстрых и результативных переговоров. Хотя надо учитывать, что переговорный процесс многоуровневый и, как правило, ключевые политические решения принимались не в Минске, а в «нормандском формате». В Минске их лишь согласовывали и детализировали, оформляли в виде конкретных документов. Как теперь будет развиваться переговорный процесс — вопрос открытый», — отметил он.

Политолог считает, что состав новой группы можно назвать сбалансированным. Участие Резникова в группе Фесенко назвал логичным, поскольку тот «является координатором политики Украины» в отношении Крыма и Донбасса. «Депутаты тоже имеют отношение к этой проблематике по своим комитетам. Например, вопросы, связанные с социальной политикой, проблемами Донбасса», — добавил политолог.

Песков назвал условие мира в Донбассе
Политика
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Фесенко отметил, что на результат переговоров повлияет то, кто войдет в состав группы со стороны России. «А вот кто будет с российской стороны? Будет ли равноценное статусное присутствие в российской делегации, кто будет из состава Госдумы? Если там будут политики, которые начнут с дискуссии «что было в 2014 году», я не думаю, что это приведет к разрешению проблем, а может и усугубить их», — заключил он.

Россию на переговорах Трехсторонней контактной группы представляет Борис Грызлов, а ОБСЕ — Мартин Сайдик. В конце апреля Зеленский заявил, что встречи ее участников для продвижения политического процесса на юго-востоке Украины будут проводиться еженедельно по видеосвязи. Тогда же он пообещал закончить войну в Донбассе до конца своего президентского срока. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, это будет зависеть от выполнения минских соглашений в полном объеме. Они включают в том числе прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, введение особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и конституционную реформу на Украине.

Авторы: Наталия Анисимова, Алена Прохоренко
Теги: Украина, Владимир Зеленский, Донбасс
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