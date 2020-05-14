Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе

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Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице Коми во «Вконтакте».

Как рассказал Уйба, власти региона собирались выйти на первый этап снятия ограничений, но в Коми появились два новых очага заражения коронавирусом. Поэтому со снятием ограничений решили подождать.

«Но сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно: прогулки на свежем воздухе, но не более чем по два человека, и занятия физкультурой на свежем воздухе, также не более чем по два человека», — отметил врио главы региона. Он добавил, что при этом нужно обязательно надевать маски и перчатки.

В то же время для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями остается в силе режим самоизоляции, сказал Уйба.