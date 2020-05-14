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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Коми разрешили спорт и прогулки на свежем воздухе

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Власти Республики Коми разрешили жителям прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, но не более чем по двое. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Уйба в видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице Коми во «Вконтакте».

Как рассказал Уйба, власти региона собирались выйти на первый этап снятия ограничений, но в Коми появились два новых очага заражения коронавирусом. Поэтому со снятием ограничений решили подождать.

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Но сегодня на заседании оперативного штаба мы приняли решение, что часть мероприятий первого этапа можем позволить, а именно: прогулки на свежем воздухе, но не более чем по два человека, и занятия физкультурой на свежем воздухе, также не более чем по два человека», — отметил врио главы региона. Он добавил, что при этом нужно обязательно надевать маски и перчатки.

В то же время для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями остается в силе режим самоизоляции, сказал Уйба.

Ранее Уйба сообщил, что 8 и 9 мая в республике появились два новых очага — в Чикшино и Микуни. «Там заехали две вахты. Мы, соответственно, поместили их на карантин на две недели. И в обеих вахтах на 13-й день выявились люди, у которых были признаки коронавируса. Мы обследовали, подтвердили», — говорил он.

По данным властей Коми, в регионе зафиксировано 867 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 360 человек, умерли 16. За сутки выявили восемь новых случаев заболевания. По данным оперштаба, Коми находится на 52-м месте среди субъектов Федерации по количеству инфицированных.

Ранее прогулки и занятия спортом разрешили более чем в десяти регионах, в том числе в Оренбургской, Тюменской, Тульской, Мурманской областях, Татарстане, Хабаровском крае и на Камчатке.

Теги: Коми, самоизоляция, коронавирус
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