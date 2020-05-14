МИД Украины заявил об осведомленности Киева о визите Козака в Берлин

Дмитрий Кулеба (Фото: Даниил Шамкин / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Украина заранее знала, что заместитель главы администрации России Дмитрий Козак прибудет в Берлин для переговоров по Донбассу. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина».

«Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. <...> Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — сказал Кулеба. Он отметил, что украинская сторона признательна Германии за усилия по привлечению России к конструктивному диалогу.

Кулеба заявил, что Козака пригласили в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений. Кроме того, он связал это с позицией украинской стороны, которая стремится увеличить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

Ранее источник РБК сообщил, что 13 мая Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины. По его словам, Германия хотела лучше понять линию Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. Встреча была запланирована двусторонняя, без участия представителей других государств, в том числе Украины.