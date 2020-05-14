Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 13:12
РКН решил проверить New York Times и Financial Times по закону о фейках Общество, 17:05 Маркетинг на самоизоляции: какие инструменты использовать компаниям Pro, 17:02 Путин сравнил появление новых генетических центров с космическим проектом Общество, 16:56 Во что инвестировать в условиях пандемии Крипто, 16:53 МИД Украины заявил об осведомленности Киева о визите Козака в Берлин Политика, 16:52 «Локомотив» отказался продлить контракт с главным тренером Юрием Семиным Спорт, 16:48 Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ Общество, 16:42 Путин заявил о необходимости разработок для лечения тяжелых заболеваний Общество, 16:41 5 ресейл-платформ, где можно выгодно продать и купить люксовые вещи Стиль, 16:38 Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Общество, 16:20 Легкоатлетка Ласицкене отправила заявку на получение нейтрального статуса Спорт, 16:17 Собянин заявил о сохранении рисков до создания вакцины от COVID-19 Общество, 16:13 Путин потребовал обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19 Общество, 16:09 Кипрский суд заблокировал активы косметической компании Mixit Бизнес, 16:08
Политика ,  
0 

МИД Украины заявил об осведомленности Киева о визите Козака в Берлин

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Даниил Шамкин / Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Украина заранее знала, что заместитель главы администрации России Дмитрий Козак прибудет в Берлин для переговоров по Донбассу. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК Украина».

«Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. <...> Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет», — сказал Кулеба. Он отметил, что украинская сторона признательна Германии за усилия по привлечению России к конструктивному диалогу.

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Политика
Дмитрий Козак

Кулеба заявил, что Козака пригласили в Берлин из-за отсутствия прогресса в выполнении минских соглашений. Кроме того, он связал это с позицией украинской стороны, которая стремится увеличить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

Ранее источник РБК сообщил, что 13 мая Козак прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на востоке Украины. По его словам, Германия хотела лучше понять линию Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. Встреча была запланирована двусторонняя, без участия представителей других государств, в том числе Украины.

Позже Козак сказал, что переговоры прошли конструктивно. Он указал, что были достигнуты соглашения о дальнейших взаимных действиях по мирному урегулированию украинского конфликта.

Теги: Дмитрий Кулеба, Дмитрий Козак, Украина, Россия, Берлин, Донбасс
Материалы по теме
Куратор переговоров по Донбассу в Кремле прилетел в Берлин на фоне вируса
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter