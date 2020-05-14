Яровая предложила указывать на риск потери имущества в рекламе кредитов

Ирина Яровая (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает включение в рекламу кредитов предупреждения о риске потери имущества. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Действующий закон о рекламе предлагается дополнить указанием на то, что реклама кредитных услуг должна сопровождаться «предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом».

В рекламе кредитов на радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В телепрограммах, и при кино- и видеообслуживании оно должно демонстрироваться не менее пяти секунд и занимать не менее 7% от площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами, предупреждению должны отвести не менее 10% рекламной площади.

В пояснительной записке к законопроекту Яровая указала, что инициатива поможет защитить права потребителей финансовых услуг, которые будут принимать более взвешенное решение при заключении договора займа, а также повысить финансовую грамотность населения и достоверность рекламы.