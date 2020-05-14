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Яровая предложила указывать на риск потери имущества в рекламе кредитов

Ирина Яровая
Ирина Яровая (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает включение в рекламу кредитов предупреждения о риске потери имущества. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Действующий закон о рекламе предлагается дополнить указанием на то, что реклама кредитных услуг должна сопровождаться «предупреждением о том, что гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом».

В рекламе кредитов на радио продолжительность предупреждения должна составлять не менее трех секунд. В телепрограммах, и при кино- и видеообслуживании оно должно демонстрироваться не менее пяти секунд и занимать не менее 7% от площади кадра. В рекламе, распространяемой другими способами, предупреждению должны отвести не менее 10% рекламной площади.

В пояснительной записке к законопроекту Яровая указала, что инициатива поможет защитить права потребителей финансовых услуг, которые будут принимать более взвешенное решение при заключении договора займа, а также повысить финансовую грамотность населения и достоверность рекламы.

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Она отметила, что в среднем рекламодатели указывают около 28 условий, которые влияют на стоимость кредита, а также сведения о лицензии и кредиторе. Вице-спикер заявила, что все эти данные помещают в 30 секундный ролик. «Не только изучить все изложенные условия за указанное время, но и обратить на них внимание не представляется возможным», — отмечает она.

По мнению Яровой, сейчас рекламные ролики создают у потребителей впечатление «бесплатности» кредита и отсутствия негативных последствий при неисполнении обязательств по нему, но не предоставляют в доступном виде информацию об условиях, влияющих на стоимость займа.

Теги: Ирина Яровая, Госдума, реклама
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