В России провели более 6 млн тестов на коронавирус

Тестирование водителей на COVID-19 сотрудниками медицинской клиники «Чайка» (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

В России с начала эпидемии коронавируса провели 6 188 102 лабораторных исследований на выявление COVID-19. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

За последние сутки, как уточняет федеральный оперативный штаб, провели 205,5 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением в стране остаются 259 198 человек. Всего с начала распространения коронавируса в России находились под наблюдением 962 099 человек.

В России за последние сутки выявили 9974 заболевших коронавирусной инфекцией, впервые с 2 мая число новых случаев составило меньше 10 тыс.