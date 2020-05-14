Эксперты по безопасности выявили десятки фейковых сайтов о выплатах детям

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После введения выплат для семей с детьми в интернете стали появляться десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых предлагают якобы проверку по выплате пособий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенные изданием компании по кибербезопасности.

В SearchInform сообщили о появлении около десяти новых доменов с расширением «.ru», которые используют тему выплат детям. Начальник отдела безопасности компании Алексей Дрозд сообщил, что среди названий доменов есть слова, целью которых является введение пользователей в заблуждение. Например, gosuslugi, gosuslugi-16, covid-vyplaty, posobie, vyplaty.

Заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко обратил внимание, что число фейковых страниц госуслуг увеличилось еще в апреле. По его словам, эксперты выявили более 70 таких ресурсов.

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