В Испании по запросу США задержали россиянку из официальной делегации
В Испании при вылете из аэропорта острова Тенерифе испанская полиция задержала россиянку Олесю Красилову — сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации Всероссийский центр карантина растений (ВЦКР). Об этом говорится в сообщении МИДа.
В ведомстве подчеркнули, что она находилась в составе официальной делегации и была в служебной командировке.
«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру», — сообщили в МИДе.
Красилова находится под стражей на Тенерифе, ее дело передано в суд. Ситуацией уже занимаются российские дипломаты: женщину посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах, ей передали теплые вещи и предметы гигиены.
Согласно данным публикаций ВЦКР (*pdf), Олеся Красилова работает переводчиком отдела фитосанитарных рисков и международного взаимодействия.