В Испании по запросу США задержали россиянку из официальной делегации

Олеся Красилова была в Испании в командировке и принимала участие в работе группы экспертов. Когда она собиралась вылететь в Россию, ее по запросу США задержала местная полиция

Фото: Rodrigo Jimenez / ТАСС

В Испании при вылете из аэропорта острова Тенерифе испанская полиция задержала россиянку Олесю Красилову — сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации Всероссийский центр карантина растений (ВЦКР). Об этом говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что она находилась в составе официальной делегации и была в служебной командировке.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру», — сообщили в МИДе.

Красилова находится под стражей на Тенерифе, ее дело передано в суд. Ситуацией уже занимаются российские дипломаты: женщину посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах, ей передали теплые вещи и предметы гигиены.

Согласно данным публикаций ВЦКР (*pdf), Олеся Красилова работает переводчиком отдела фитосанитарных рисков и международного взаимодействия.