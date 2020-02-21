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В Испании по запросу США задержали россиянку из официальной делегации

Олеся Красилова была в Испании в командировке и принимала участие в работе группы экспертов. Когда она собиралась вылететь в Россию, ее по запросу США задержала местная полиция
Фото: Rodrigo Jimenez / ТАСС

В Испании при вылете из аэропорта острова Тенерифе испанская полиция задержала россиянку Олесю Красилову — сотрудницу подведомственной Россельхознадзору организации Всероссийский центр карантина растений (ВЦКР). Об этом говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве подчеркнули, что она находилась в составе официальной делегации и была в служебной командировке.

«По имеющимся у нас неофициальным сведениям, помещение О. Л. Красиловой под стражу, возможно, связано с неким обращением американской стороны. Если это так, налицо новый случай продолжения властями США неприемлемой практики «охоты» за российскими гражданами по всему миру», — сообщили в МИДе.

Красилова находится под стражей на Тенерифе, ее дело передано в суд. Ситуацией уже занимаются российские дипломаты: женщину посетили сотрудники офиса почетного консула России на Канарских островах, ей передали теплые вещи и предметы гигиены.

Согласно данным публикаций ВЦКР (*pdf), Олеся Красилова работает переводчиком отдела фитосанитарных рисков и международного взаимодействия.

В Россельхознадзоре подтвердили РБК, что Красилова с середины 2019 года работает в подведомственном учреждении и что она была задержана по запросу США. «По роду своих занятий она неоднократно выезжала в составе официальных делегаций службы в зарубежные командировки, и никаких инцидентов при пересечении границы не возникало. В феврале этого года в Испании она в составе официальной делегации Россельхознадзора принимала участие в работе группы экспертов Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным мерам для картофеля», — рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре подчеркнули, что раньше никакой информации о том, что Красилова была в международном розыске, не было. «Федеральная служба не в первый раз сталкивается с необъяснимыми и непредсказуемыми действиями США. Так, несколько лет назад заместителю руководителя Россельхознадзора Николаю Власову без объяснения причин было отказано во въездной визе в США, когда он собирался принять участие в международном конгрессе по ветеринарии», — заявили в ведомстве. Сейчас ведомство решает вопрос о юридическом сопровождении ее дела местными адвокатами.

В Испании по запросу США задержали россиянина
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Российский МИД неоднократно заявлял об «охоте» спецслужб США за выезжающими в третьи страны россиянами. В феврале 2018 года ведомство насчитало порядка 40 подобных случаев.

Авторы: Георгий Тадтаев, Елена Сухорукова
Теги: Испания, США, задержание
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