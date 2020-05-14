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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 23 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось на 1821 человека. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении московского оперативного штаба в Telegram.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327», — сказала она.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Москве с начала эпидемии выявили более 126 тыс. случаев заражения коронавиурсом, 1290 человек скончались. Накануне Ракова сообщила о 1864 выздоровевших за сутки пациентах с COVID-19.

С конца марта в столице действует режим самоизоляции, а с 12 мая в городе стало обязательным ношение масок и перчаток. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с этого же дня открыть в столице стройки и промышленные предприятия.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, коронавирус
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