Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 23 тыс. человек

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве за сутки число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось на 1821 человека. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, говорится в сообщении московского оперативного штаба в Telegram.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 23 327», — сказала она.

В Москве с начала эпидемии выявили более 126 тыс. случаев заражения коронавиурсом, 1290 человек скончались. Накануне Ракова сообщила о 1864 выздоровевших за сутки пациентах с COVID-19.

С конца марта в столице действует режим самоизоляции, а с 12 мая в городе стало обязательным ношение масок и перчаток. Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил с этого же дня открыть в столице стройки и промышленные предприятия.