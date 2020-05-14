В России за сутки умерли 93 человека с коронавирусом

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки умерли 93 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространеним инфекции.

Таким образом, число умерших больных с COVID-19 с начала эпидемии возросло до 2305.

Всего за сутки в стране выявили 9974 новых случаев заболевания, 40,6% из которых не имели клинических симптомов. Число новых случаев заражения оказалось меньше 10 тыс. впервые со 2 мая. 5527 человек выздоровели.

Общее число выявленных случаев заражения превысило 252 тыс., свыше 196 тыс. человек продолжают лечиться. Число выздоровевших пациентов достигло 53,5 тыс. человек.