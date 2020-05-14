Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний

Анатолий Попов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Заявки на реструктуризацию кредитов в Сбербанке подали компании из сферы организации выставок, ретейла, ресторанного бизнеса, а также те, которые специализируются на оказании бытовых услуг населению, сообщил РБК заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Так, о реструктуризации попросили более 60% компаний, занятых работой в области выставочной деятельности, около 40% компаний из области туризма, спорта, отраслей досуга и образования, более 34% заемщиков сферы общепита и 28% клиентов банка из непродовольственного ретейла.

Кроме того, по его словам, с конца в Сбербанк марта поступило свыше 85 тыс. заявок по программе кредитных каникул для бизнеса. Из них одобрили 61 тыс. заявок, реструктуризацию долгов провели по 48 тыс. договоров. По словам Попова, общий объем реструктуризации составил 111 млрд руб.

Кроме того, в Сбербанке проанализировали показатели выдачи кредитов корпоративным клиентам за апрель. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем кредитования в пострадавших отраслях снизился на 8,5%, а в других сферах — на 18%.