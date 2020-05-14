Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 73,58 (+0,15) Quote, 13 мая, 13:59
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 79,78 (+0,34) Quote, 13 мая, 13:59
Bloomberg сообщил о сокращении поставок саудовской нефти в Европу и Азию Бизнес, 12:34 Что такое цифровой двойник и как он спасет бизнес после пандемии Индустрия 4.0, 12:30  Топ-менеджер меняет профессию: как найти работу в кризис Pro, 12:30 В России провели более 6 млн тестов на коронавирус Общество, 12:21 В Санкт-Петербурге автомобиль протаранил ограждение и упал в Фонтанку Общество, 12:18 Опиши свое состояние на карантине одним словом. Игра РБК Стиль, 12:16 СМИ узнали о желании пилота «Формулы-1» Феттеля перейти в Mercedes Спорт, 12:15 «Так не бывает». Что случилось с TON, когда запустят ETH 2.0 Крипто, 12:06 Эксперты по безопасности выявили десятки фейковых сайтов о выплатах детям Общество, 12:02 Исполком РФС обсудит возобновление сезона РПЛ. Что важно знать Спорт, 12:01 «Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти Бизнес, 11:56 Умерла актриса Алла Мещерякова Общество, 11:53 Скидки на машины дадут после эпидемии. Цены и условия Авто, 11:44 Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний Финансы, 11:44
Антикризисные меры ,  
0 

Сбербанк назвал отрасли попросивших о реструктуризации займов компаний

Анатолий Попов
Анатолий Попов (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Заявки на реструктуризацию кредитов в Сбербанке подали компании из сферы организации выставок, ретейла, ресторанного бизнеса, а также те, которые специализируются на оказании бытовых услуг населению, сообщил РБК заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Так, о реструктуризации попросили более 60% компаний, занятых работой в области выставочной деятельности, около 40% компаний из области туризма, спорта, отраслей досуга и образования, более 34% заемщиков сферы общепита и 28% клиентов банка из непродовольственного ретейла.

Кроме того, по его словам, с конца в Сбербанк марта поступило свыше 85 тыс. заявок по программе кредитных каникул для бизнеса. Из них одобрили 61 тыс. заявок, реструктуризацию долгов провели по 48 тыс. договоров. По словам Попова, общий объем реструктуризации составил 111 млрд руб.

Банки России реструктурировали кредиты малого бизнеса на 343 млрд руб.
Экономика
Фото: Андрей Любимов / РБК

Кроме того, в Сбербанке проанализировали показатели выдачи кредитов корпоративным клиентам за апрель. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем кредитования в пострадавших отраслях снизился на 8,5%, а в других сферах — на 18%.

«Мы полагаем, что именно запуск программ господдержки способствовал более активному кредитованию клиентов пострадавших отраслей», — пояснил зампред правления банка.

Помимо этого клиенты Сбербанка подали заявки на сумму более 42 млрд руб. в рамках госпрограммы по выдачи зарплатных кредитов бизнесу под 0%. Попов сообщил, что одобрены займы на сумму более 21,2 млрд руб., а выдано — около 13 млрд руб. 7 мая банк сообщал о том, что одобрил под кредиты под 0% на 16,4 млрд руб.

В начале мая глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российские банки реструктурировали кредиты малым и средним предприятиям на 343 млрд руб. По данным на 8 мая, было подано около 94 тыс. заявок. Набиуллина отметила, что граждане подали более 1 млн заявок на реструктуризацию кредитов.

i

Теги: Сбербанк, реструктуризация
Материалы по теме
Сбербанк раскрыл объем выданных под 0% кредитов
Экономика
Банки России реструктурировали кредиты малого бизнеса на 343 млрд руб.
Экономика
Оборот российского малого и среднего бизнеса упал в апреле в два раза
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter