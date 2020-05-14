Bloomberg узнал о намерении гендиректора ВТО уйти в отставку раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу может оставить свой пост, не дожидаясь окончания срока в сентябре 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Азеведу уже проинформировал представителей стран — участниц организации о намерении уйти в отставку. До формального завершения полномочий нынешнего главы ВТО временно исполняющим обязанности гендиректора может стать один из его четырех заместителей. В их числе — нигериец Йонов Фредерик Ага, немец Карл Браунер, американец Алан Вольф и китаец И Сяочжунь.

62-летний бразилец Роберту Карвалью ди Азеведу занимает пост генерального директора ВТО с 2013 года. На второй четырехлетний срок его переизбрали в 2014 году.

Всемирная торговая организация (ВТО) была создана в 1995 году как преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, General Agreement on Tariffs and Trade). Организация отвечает за разработку и внедрение новых торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами организации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и ратифицированных их парламентами. Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве (Швейцария).

На сегодняшний день в ВТО входят 164 страны, в том числе: 157 международно признанных государства-члена ООН, частично признанная Китайская Республика, 2 зависимые территории (Гонконг и Макао) и Европейский союз.