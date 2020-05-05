Врач назвал наиболее тяжело переносящую коронавирус категорию пациентов

Тяжелее других любые вирусные инфекции, в том числе и COVID-19, переносят люди, страдающие бронхиальной астмой. Об этом заявил врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, пишет «РИА Новости».

«Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие. К ним относится и коронавирус», — сказал Тимаков.

В связи с этим людям с астмой нужно особенно бережно относиться к своему здоровью во время эпидемии коронавируса: обязательно соблюдать режим самоизоляции, носить медицинские маски и выдерживать социальную дистанцию.

В рекомендациях Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины говорится, что специалисты по болезням легких не исключают осложнения у людей, перенесших COVID-19.