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Нетаньяху уведомил президента Израиля о формировании правительства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту страны Реувену Ривлину письмо, в котором уведомил о формировании коалиционного правительства. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля состоится 14 мая в 22:00 (совпадает с московским). Ожидается, что кнессет (парламент Израиля) проголосует за назначение бывшего министра туризма Ярива Левина на должность спикера. Затем депутатам предстоит проголосовать за доверие новому правительству. В случае поддержки большинства министров приведут к присяге.

По данным издания, в коалиционное правительство включат представителей от партий «Ликуд», «Кахоль-Лаван», «Шас», «Яхадут ха-Тора», «Авода», «Дерех-Эрец» и «Гешер».

Израиль зашел на третий круг политического кризиса
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2 марта в Израиле прошли парламентские выборы, которые стали третьими менее чем за год.

В апреле 2019 года «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» получили по 35 мест, и ни одна из сил не смогла сформировать правительство. В сентябре того же года левоцентристы набрали на один голос больше, но они не смогли получить поддержку 61 депутата, из-за чего назначили новое голосование.

Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху, правительство
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