ЕС расширил список аэропортов России с риском заражения COVID-19

Международный аэропорт «Стригино» (Фото: airportnn / Facebook)

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) включило в список аэропортов, расположенных в зонах с высоким риском передачи коронавирусной инфекции COVID-19, еще две воздушные гавани в России. В обновленной версии списка, вступающей в силу с 14 мая, появились аэропорты Мурманска и Нижнего Новгорода.

Ранее в список были включены только аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, в обновленную версию списка EASA включены аэропорты Киева и Черновцов, а также все аэропорты Бангладеш, Чили, Индонезии и аэропорты, обслуживающие Мехико.

EASA предписывает после полетов в аэропорты в зонах с высоким риском передачи COVID-19 проводить полную дезинфекцию самолетов специализированными средствами. Кроме того, экипажи самолетов должны быть снабжены универсальными комплектами для их защиты в случае потенциальных случаев заражения COVID-19.