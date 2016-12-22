Фонд Гришина инвестирует в разработчика «умных» велосипедов Yellow

Венчурный фонд сооснователя и главы совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics инвестировал в компанию Yellow, разработчика первой в Латинской Америке сети «умных» велосипедов и других инновационных сервисов личного городского транспорта Yellow. Об этом говорится в сообщении фонда, которое поступило в РБК.

Фонд выступил в качестве совместного лидирующего инвестора с ведущим бразильским венчурным фондом Monashees+ в раунде на $9 млн. Yellow планирует потратить привлеченные средства на запуск сервиса в бразильском Сан-Паулу этим летом, увеличение персонала и закупку оборудования. Компания собирается предложить широкий спектр средств личного транспорта «последней мили», например, «умные» электросамокаты и велосипеды.

Гришин, слова которого приводит пресс-служба фонда, объяснил решение инвестировать в Yellow тем, что компания сфокусирована на конкретных территориях, а Бразилия — это очень привлекательных рынок для «умных» велосипедов и других инновационных средств индивидуального передвижения.

Yellow создана Ариэлем Ламбрехтом и Ренато Фрейтасом, сооснователями 99, одного из самых популярных сервисов заказа онлайн-такси в Бразилии, который продали китайской Didi за $1 млрд. в марте 2018-го. СЕО и третий сооснователь Yellow — Эдуарду Муса — бывший гендиректор CALOI, крупнейшего производителя велосипедов в Латинской Америке.

«Мы живем в Сан-Паулу много лет и очень хорошо знакомы с проблемами, связанными с неэффективной системой местного общественного транспорта», сказал Муса. Он отметил, что миссия Yellow состоит в решении проблемы загруженности дорог и улучшения экологической ситуации через внедрение удобных и бюджетных средств личного передвижения в крупных городах Бразилии.

В сообщении фонда говорится, что Бразилия находится на четвертом месте в мире по количеству произведенных велосипедов, что улучшает перспективы Yellow с точки зрения снижения затрат на закупку и логистику.

Фонд Гришина Grishin Robotics уже ни первый раз вкладывается в велосипедные стартапы. В мае 2017 года фонд вложил $8 в проект Spin, который разрабатывает в США велосипеды и программное обеспечение для системы велопроката без спецстанций. В августе «Ведомости» ​писали, что фонд и китайский онлайн-ретейлер Alibaba Entrepreneurs Fund вложила $9 млн в гонконгский прокат велосипедов Gobee.bike. Вырученную сумму Gobee.bike собирается вложить в расширение на территории Гонконга. В том же месяце фонд стал соинвестором для сингапурского стартапа Obike по аренде велосипедов.