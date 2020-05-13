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Акция «Ночь в музее» из-за коронавируса пройдет в Москве в онлайн-формате

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. К этому дню более 50 культурных площадок подготовили онлайн-экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около ста различных событий.

Так, например, Государственный музей имени А.С.Пушкина предлагает виртуальную прогулку по своим залам с артистом МХТ имени А.П.Чехова Данилой Стекловым. Прогулку будут транслировать с 21:00 до 22:00 на сайте музея, на его страницах во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и на официальном YouTube-канале.

К онлайн-акции «Бессмертный полк» присоединились почти 3 млн человек
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Фото: Антон Ваганов / Reuters

Программу для акции также подготовили московский Музей космонавтики, Дом Гоголя, государственный Дарвиновский музей и другие площадки.

Основная часть мероприятий состоится с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее в онлайн-режиме прошла массовая художественная акция «Монстрация-2020». Идейный вдохновитель шествия с шуточными лозунгами, новосибирский художник Артем Лоскутов, назвал проведение акции в классическом формате незаконным, неэтичным и небезопасным из-за эпидемии коронавируса. Он призвал всех участников «Монстрации» придумывать лозунги и выкладывать их в любые социальные сети.

Теги: "Ночь в музее", онлайн, коронавирус, Москва
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