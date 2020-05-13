Акция «Ночь в музее» из-за коронавируса пройдет в Москве в онлайн-формате

Фото: АГН «Москва»

Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. К этому дню более 50 культурных площадок подготовили онлайн-экскурсии, лекции, мастер-классы и концерты. Всего запланировано около ста различных событий.

Так, например, Государственный музей имени А.С.Пушкина предлагает виртуальную прогулку по своим залам с артистом МХТ имени А.П.Чехова Данилой Стекловым. Прогулку будут транслировать с 21:00 до 22:00 на сайте музея, на его страницах во «ВКонтакте», Facebook, Instagram и на официальном YouTube-канале.

Программу для акции также подготовили московский Музей космонавтики, Дом Гоголя, государственный Дарвиновский музей и другие площадки.

Основная часть мероприятий состоится с 18:00 до 23:00, однако трансляции на интернет-каналах некоторых площадок начнутся раньше, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.