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«Монстрация» прошла в режиме онлайн из-за коронавируса

Фото: egrvtkn / Instagram
Фото: egrvtkn / Instagram

В связи с распространением коронавируса в России и введенных карантинных мер 17-я по счету массовая художественная акция «Монстрация-2020» прошла в онлайн-режиме.

30 апреля идейный вдохновитель первомайского шествия с шуточными лозунгами новосибирский художник Артем Лоскутов написал на своей странице «ВКонтакте», что акция в классическом формате в этом году незаконна, неэтична и небезопасна из-за эпидемии COVID-19.

Чтобы не прерывать традицию, он призвал всех участников «Монстрации» придумывать лозунги и выкладывать их в любые социальные сети с хештегом #монстрация2020.

Фото: daradraw / Instagram Фото: irina__vasil / Instagram Фото: etonormalno / Instagram Фото: egrvtkn / Instagram Фото: fantomas_and_his_family / Instagram Фото: eva.vorogushina / Instagram Фото: olgadavydenko / Instagram Фото: bjaksa / Instagram Фото: mariagovori / Instagram Фото: leyla_and_lars / Instagram Фото: pyhthehedgehog / Instagram Фото: nastenka_leki / Instagram Фото: / Instagrammez.ya Фото: abdullah_alha_zred / Instagram Фото: masievitch / Instagram
Фото: daradraw / Instagram

«Облачная «Монстрация» может обнаружить себя в плакате, вывешенном на балконе или в окне, в плакате, демонстрируемом из кровати, в моменты выгуливания собаки», — написал Лоскутов.

Участники онлайн-акции начали выкладывать фотографии с плакатами и лозунгами в сеть с утра 1 мая. Самой частой темой лозунгов так или иначе становилась эпидемия COVID-19. На снимках были гречка, медицинские маски, темы самоизоляции.

Первая «Монстрация» прошла в 2004 году в Новосибирске и собрала около 80 человек. В 2019 году шествия прошли в 30 российских городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, объединив тысячи человек.

Теги: «Монстрация», акция
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