«Монстрация» прошла в режиме онлайн из-за коронавируса

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В связи с распространением коронавируса в России и введенных карантинных мер 17-я по счету массовая художественная акция «Монстрация-2020» прошла в онлайн-режиме.

30 апреля идейный вдохновитель первомайского шествия с шуточными лозунгами новосибирский художник Артем Лоскутов написал на своей странице «ВКонтакте», что акция в классическом формате в этом году незаконна, неэтична и небезопасна из-за эпидемии COVID-19.

Чтобы не прерывать традицию, он призвал всех участников «Монстрации» придумывать лозунги и выкладывать их в любые социальные сети с хештегом #монстрация2020.

«Облачная «Монстрация» может обнаружить себя в плакате, вывешенном на балконе или в окне, в плакате, демонстрируемом из кровати, в моменты выгуливания собаки», — написал Лоскутов.