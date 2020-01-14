В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

В сообщении говорится, что ящик нашли в постройке в населенном пункте Заветное в Ленинском районе. В нем были более 200 патронов калибром 7,62 мм, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора (устройство для инициации перевода взрывчатых веществ в режим горения. — РБК), а также имитационный пороховой взрывпакет.

По информации пресс-службы, сотрудники погрануправления оцепили место обнаружения ящика. В управлении устанавливают владельца боеприпасов.