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В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.

В сообщении говорится, что ящик нашли в постройке в населенном пункте Заветное в Ленинском районе. В нем были более 200 патронов калибром 7,62 мм, граната «Ф-1», три гранаты «РГ-42» и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора (устройство для инициации перевода взрывчатых веществ в режим горения. — РБК), а также имитационный пороховой взрывпакет.

По информации пресс-службы, сотрудники погрануправления оцепили место обнаружения ящика. В управлении устанавливают владельца боеприпасов.

В тайнике банды 90-х под Москвой нашли гранатометы и 36 кг взрывчатки
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В марте 2019 года Следственный комитет и ФСБ нашли в Московской области тайник преступной группировки, которая действовала в регионе с 1990-х годов. В схроне было более 100 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Калашникова различных модификаций, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы Uzi, «Витязь» и «Скорпион».
 

Теги: оружие, Крым, боеприпасы, новости РБК
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