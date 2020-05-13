В Белом доме сообщили об изоляции Пенса от Трампа

Вице-президент США Майкл Пенс принял решение исключить личные контакты с президентом Дональдом Трампом. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани на брифинге.

«Вице президент принял решение не приближаться к Трампу в течение нескольких дней. Это его личное решение», — заявила Макинани.

9 мая Дональд Трамп сообщил, что пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер заболела коронавирусной инфекцией. По словам главы государства, в четверг тест Миллер показал отрицательный результат, а уже в пятницу дал положительный.

По словам Трампа, он лично не контактировал с заболевшей, однако она общалась с Пенсом, а тот, в свою очередь, с американским президентом.

Позже официальный представитель вице-президента Девин О’Мэлли заявил, что Пенс не уходил на самоизоляцию после положительного теста своего пресс-секретаря.

«Вице-президент продолжит следовать советам медицинской службы Белого дома и не находится на карантине», — сказал О’Мэлли, добавив, что Пенс планирует лично присутствовать на мероприятии в Белом доме.